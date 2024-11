Giallo sul Po, cadavere senza una gamba riemerge dal fiume: cosa sappiamo

Un corpo è stato rinvenuto sotto il ponte del Po nel territorio di Isola Sant'Antonio, ultimo comune della provincia di Alessandria, al confine con Pieve del Cairo, già nel Pavese.

A fare la segnalazione è stato un ristoratore della zona. Secondo le prime informazioni, sarebbe affiorato perché rimasto incastrato vicino ad alcuni scogli accanto alla riva del fiume. Mancherebbe una gamba e la testa sarebbe sotto il livello dell'acqua. Si tratta di un cadavere martoriato, ma non risulterebbero - a un primo esame - segni di amputazione con accette o altri strumenti. Non si escluderebbe possa essere stato trascinato dalla corrente anche per un lungo tratto.

Sul posto ci sono il 118 e i carabinieri e accertamenti potrebbero essere fatti anche sulle persone scomparse da residenze per ospiti con problemi psichiatrici.