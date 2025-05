Lavori al ponte di Bressana, treni ridotti e corse deviate: ecco il piano anti-crisi

BRESSANA BOTTARONE – Struttura storica e cruciale per il traffico ferroviario e stradale tra Lombardia, Liguria e Piemonte, il ponte di Bressana che sovrasta il Po, realizzato nei primi anni ’40, sarà interessato da lavori di manutenzione dal 1° giugno al 28 settembre, causando disagi alla linea Milano-Genova. Per far fronte alla chiusura, ieri mattina l’assessore regionale ai trasporti e mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha incontrato gli amministratori locali per illustrare le misure da adottare in vista dell’intervento che interesserà il ponte tra San Martino Cava e Bressana Bottarone, sulla tratta Pavia-Voghera-Genova.

Gli interventi, finanziati dal Pnrr, si svolgeranno in tre fasi e avranno un impatto sulla circolazione soprattutto nella fase 2, dal 21 luglio al 28 agosto, quando ci sarà un’interruzione totale tra Pavia e Voghera. Dal 1° giugno al 20 luglio, l’interruzione di un binario provocherà una circolazione ferroviaria ridotta tra Voghera e Pavia con rimodulazione dei collegamenti. Anche dal 30 agosto al 28 settembre la circolazione riprende con alcune limitazioni. “Nel periodo di chiusura saranno attivati bus sostitutivi – ha detto Lucente – e qualche mezzo in più nella fascia “morbida“. Le percorrenze aumenteranno e i viaggiatori dovranno effettuare dei cambi, ma i lavori devono essere fatti”.

Dal 21 luglio la linea RE13 (Alessandria-Pavia-Milano) sarà spezzata in due: treni tra Milano Centrale e Pavia ogni ora e tra Voghera e Alessandria; tra Pavia e Voghera bus diretti via autostrada ogni 15 minuti. Il viaggio Milano-Tortona si allungherà di 40 minuti e sarà necessario almeno un trasbordo. Resterà attiva, ma limitata a Rogoredo, la S13 tra Milano e Pavia, con treni ogni 30 minuti, mentre la R34 (Stradella-Pavia-Milano) sarà attiva solo tra Bressana e Stradella; i viaggiatori per Stradella avranno un bus diretto Pavia-Stradella via Ponte della Becca. La Pavia-Voghera garantirà il collegamento su gomma tra Pavia, San Martino Cava, Bressana e Voghera e tra Pizzale Lungavilla e Voghera. I treni regionali veloci Milano-Genova saranno deviati via Mortara-Alessandria e partiranno da Milano Rogoredo; alcune corse saranno limitate a Voghera-Genova, con tempi di percorrenza aumentati di 30-50 minuti. Oggi alle 18,30 Giuseppe Conte farà un sopralluogo.