Schianto in moto a Siziano sulla Vigentina: morto centauro di vent’anni

Siziano (Pavia), 14 giugno 2025 – Per il giovane motociclista non c'è stato purtroppo nulla da fare. Una tragica caduta, sulla Provinciale 205 "Vigentina" a Siziano. Erano da poco passate le 20 di oggi, sabato 14 giugno, quando i soccorsi sono stati attivati da altri automobilisti in transito. Sul posto sono arrivate sia ambulanza che auto medica con il rianimatore a bordo, in codice rosso per la riferita gravità dell'incidente.

Soccorsi inutili

Le condizioni dell'unico coinvolto erano purtroppo davvero gravissime e dopo i tentativi di rianimazione i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso sul posto. L'identificazione del motociclista non è stata immediata e si attendono ancora le conferme che si tratti di un giovane di 22 anni. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Pavia, intervenuti sul posto per i rilievi con personale del Radiomobile. Dalla prima ricostruzione si sarebbe trattato di una caduta autonoma, senza altri mezzi coinvolti.

Le possibili cause

Dopo la caduta, la moto sarebbe scivolata con la fiancata sull'asfalto per parecchi metri e i rilievi dei carabinieri dovranno stabilire con precisione il punto della caduta, anche per cercare di individuare le possibili cause della perdita di controllo. Il luogo del tragico incidente si trova tra l'immissione della Sp50 verso la località Campomorto e la rotatoria dove c'era l'ingresso di un ristorante ora chiuso.

Nessun altro mezzo coinvolto

La moto ha terminato la sua corsa in un punto in cui le corsie dei diversi sensi di marcia sono separate da un cordolo centrale prima dello spartitraffico che precede la rotatoria, ma probabilmente la moto ha 'saltato' il cordolo già dopo la caduta del motociclista.

Non si sarebbe comunque trattato di uno scontro con un'auto o un altro mezzo, ma il giovane centauro avrebbe perso il controllo della moto finendo a terra. Una caduta che ha però trovato un impatto che dovrà essere chiarito dalla dinamica dell'accaduto, ma che in ogni caso è risultato letale al motociclista