Pavia, Sirenetta e nave dei pirati colorano il Pronto soccorso

Pavia – È stata trasformata in un’isola dei pirati la sala d’attesa nel Pronto soccorso per i bambini che accedono in Traumatologia pediatrica al San Matteo. Prima lo spazio era inadeguato ai piccoli pazienti. Oggi, invece, la Sirenetta aspetta su uno scoglio, mentre una nave si avvicina, il polpo fuma la pipa e il sole ha un occhio bendato. "Ho voluto fortemente che la sala d’attesa fosse a tema pirati", ha spiegato Matteo Vago, presidente dell’associazione Life Odv, che circa un anno fa ha avviato una raccolta fondi per finanziare l’intervento costato qualche migliaio di euro. "In ricordo del piccolo Tommaso, il pirata buono, un bambino che purtroppo ci ha lasciato prematuramente.

Grazie alle decorazioni realizzate dal talentuoso Andrea Bastia, oggi i bimbi avranno meno paura e troveranno all’interno dei graziosi peluche, che potranno portare a casa al termine della loro permanenza". L’associazione è composta da volontari che sostengono le famiglie e i bambini in difficoltà. "Collaboriamo con i reparti pediatrici del San Matteo per rendere l’ospedalizzazione dei piccoli pazienti il più confortevole possibile - ha concluso Vago -. Per l’acquarioterapia abbiamo posizionato due acquari enormi nei reparti e nel 2019 abbiamo rifatto interamente un pronto soccorso pediatrico, rendendolo a portata di bambino con decorazioni, arredi e giochi".