Scuola Mino Milani: Pavia Onora un Grande Scrittore

Sarà intitolato a Mino Milani (foto), lo scrittore pavese morto il 10 febbraio 2022 all’età di 94 anni, l’istituto comprensivo Cavour che comprende la scuola dell’infanzia di Torre d’Isola, le primarie Canna, Carducci e Maestri, la primaria di Torre d’Isola e la secondaria di primo grado Leonardo da Vinci. E’ stata la dirigente scolastica Livianna Speciale a presentare la richiesta su proposta del consiglio di istituto nel settembre del 2022 e la Giunta comunale ha espresso parere favorevole. "Per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo di persona - sottolinea l’assessore all’istruzione Chiara Valsini -, oltre alla professionalità avrà avuto modo di scoprirne la gentilezza e la profondità d’animo. I suoi romanzi per ragazzi sembrano non risentire della patina del tempo".