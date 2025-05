Sbalzato dalla bici finisce contro il muro, è gravissimo

STRADELLA (Pavia)Nella caduta dalla sua bicicletta è stato sbalzato dalla sella ed è andato a sbattere la testa contro il muro di un’abitazione. Un ragazzino di soli 14 anni, residente a Stradella, di origini romene, è stato trasportato con l’ambulanza in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia: le sue condizioni sembravano inizialmente serie ma non gravissimie, ma sono poi peggiorate per un’emorragia cerebrale conseguente al trauma cranico ed è stato necessario procedere d’urgenza con un delicato intervento chirurgico, al termine del quale è stato ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata, ancora in pericolo di vita.

L’incidente è successo poco prima delle 20.30 di lunedì a Stradella, all’altezza del numero civico 56 di via Montebello. Sul posto sono stati inviati, con codice giallo in uscita, i mezzi di soccorso sanitario dell’Areu, sia un’ambulanza della Croce Rossa di Stradella che l’auto medica con il rianimatore a bordo. Le conseguenze della caduta dalla bicicletta sono state valutate di media criticità, col trasporto al San Matteo in codice giallo anche di rientro. Purtroppo le condizioni del 14enne sono poi peggiorate quando era già in ospedale ed è stato operato d’urgenza: il trauma cranico riportato nell’impatto della testa contro il muro gli ha infatti causato l’emorragia cerebrale. Il ragazzino resta ricoverato in condizioni gravissime, senza purtroppo certezze sulle possibilità di sopravvivenza e neppure sui danni cerebrali che eventualmente riporterà, se recuperabili o permanenti. Ore d’angoscia per la famiglia romena che vive a Stradella, per quella che sembrava una banale caduta dalla bicicletta. Sul posto dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i consueti rilievi per ricostruire l’accaduto. Dai primi riscontri si è trattato di una caduta autonoma, senza altri mezzi coinvolti e senza che siano al momento ipotizzate responsabilità di altre persone.

Stefano Zanette