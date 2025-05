Schianto tra due pullman. Finestrini in frantumi e ferite due ragazzine

Scontro tra due autobus ieri alla stazione di Pavia. L’incidente si è verificato alle 14,45 all’incrocio con viale Vittorio Emanuele e sono rimasti coinvolti un bus urbano della linea 7 non di quelli elettrici e uno extraurbano della linea 92, lungo 15 metri che sembra si siano scontrati a causa della manovra improvvisa effettuata da un’auto. Nell’impatto ad avere la peggio è stato mezzo suburbano che ha subito la rottura dei vetri centrali sul lato sinistro. A causa dei cristalli andati in frantumi, due giovani passeggere di 14 e 16 anni, sono rimaste ferite. Entrambe hanno riportato lesioni lievi. È stato il conducente a prestare loro i primi soccorsi utilizzando la cassetta del pronto soccorso che si trova a bordo nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza. La 16enne è stata accompagnata in codice verde al Pronto soccorso del San Matteo con lievi tagli a un braccio, mentre la ragazza più giovane non è stata neppure trasportata in ospedale. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale.