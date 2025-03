Delitto di Garlasco, Andrea Sempio di nuovo indagato: i 6 punti chiave da chiarire

Garlasco (Pavia), 13 marzo 2024 - Tutti elementi già entrati e usciti nelle precedenti fasi delle indagini e dei processi, ma che ora con la riapertura dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi la Procura di Pavia deve analizzare in una diversa prospettiva, non per accusare o scagionare il già condannato in via definitiva Alberto Stasi, ma come prove a carico del 'nuovo' indagato Andrea Sempio, dopo la precedente archiviazione e quindi il necessario passaggio in Cassazione per riaprire le indagini e disporre nuovi accertamenti.