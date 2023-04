Scaldasole, finto tecnico dell'acqua: entra in casa e ruba portafogli

Scaldasole (Pavia), 2 aprile 2023 - Si è presentato come un tecnico di Pavia Acque, incaricato di verificare delle presunte anomalie alle tubazioni dell'acqua. L'impostore è così riuscito a convincere la sua vittima, pensionata di 66 anni, ad aprirgli la porta di casa, in via Salvadeo a Scaldasole.

Il raggiro è però durato poco, perché il finto tecnico, dopo aver distratto la donna, ha arraffato un portafogli ed è subito fuggito, forse consapevole che non sarebbe riuscito ad ottenere dalla vittima nulla di più prezioso insistendo nella truffa. Un bottino dal valore che deve essere ancora quantificato, ma che non sarebbe particolarmente ingente, le sole poche banconote tenute nel portafogli.

L'accaduto è stato poi denunciato il giorno dopo ai carabinieri della Stazione di Sannazzaro de' Burgondi, che hanno avviato indagini, anche se con ben poche possibilità di riuscire a individuare il responsabile dell'ennesimo colpo, anche se parzialmente fallito o comunque frettolosamente concluso prima che la vittima si rendesse conto che si trattava di un impostore.

Le forze dell'ordine invitano sempre i cittadini, specie se anziani che vivono soli, a non aprire mai la porta di casa a sconosciuti che si presentano come tecnici di società di servizi, acqua o gas, che non mandano mai personale nelle abitazioni senza richieste di appuntamento.