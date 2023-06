Sartirana Lomellina, furto in azienda agricola: “cannibalizzati” 5 trattori

Sartirana Lomellina (Pavia), 7 giugno 2023 - Un'altra azienda agricola lomellina derubata dai ladri di trattori. E' successo a Sartirana Lomellina, dove nella notte ignoti malviventi hanno "cannibalizzato" i mezzi agricoli portando via i costosi dispositivi elettronici di cui erano dotati, per un valore del bottino stimato in circa 50mila euro.

Come già in precedenti occasioni, in altre aziende agricole, anche già in Lomellina, i ladri non hanno infatti rubato i trattori, facilmente localizzabili e recuperabili dalle forze dell'ordine grazie i dispositivi Gps di cui sono ormai tutti dotati, ma hanno invece incentrato la loro attenzione proprio sui dispositivi tecnologici. E come le auto di lusso che nei parcheggi pubblici vengono “cannibalizzate” da gang specializzate che in pochi istanti smontano e rubano interi cruscotti con navigatori satellitari e altri “optional” da poi rivendere sul mercato illecito, spesso all'estero, in questo caso i trattori sono stati spogliati delle 5 guide satellitari con relative antenne.

I costosi sistemi di guida automatica dei mezzi agricoli erano già entrati nel mirino di ladri, lo scorso maggio, in un'altra azienda agricola, a Galliavola, e ancora prima, a metà aprile, a Confienza. L'ultimo episodio è stato denunciato ai carabinieri della Stazione di Sartirana Lomellina.