Santuario della Colombina, fedeli a piedi in mezzo ai campi per chiedere la grazia della maternità

Copiano (Pavia), 23 marzo 2024 – Un piccolo santuario circondato da campi reso famoso da Pier Paolo Pasolini che lo ha scelto per girare alcune scene di Teorema con Silvana Mangano. Ma non è per questa sua notorietà che i pavesi sono tanto legati al santuario della Colombina dove domani e lunedì in concomitanza con la Solennità dell’Annunciazione si celebra la festa della Madonna. Il santuario di campagna custodito dalla parrocchia di Copiano ha origini antiche (la prima segnalazione della sua esistenza risale al 1460), ristrutturato una prima volta nel 1729, per poi essere integralmente ricostruito nel 1824 e diventare come lo si vede oggi, ha all’interno un’immagine della Madonna con una stola verde, che viene particolarmente invocata per problemi legati alla fertilità.

Nel giorno della festa della Culumbina, come si dice in dialetto, i fedeli sono soliti raggiungere il santuario attraverso i campi. E domani sera “Notte degli ulivi” alle 21 partirà una camminata mariana da piazza della chiesa di Vistarino al santuario. Al termine, sarà inaugurato l'impianto di illuminazione installato dopo i recenti lavori di ristrutturazione. Lunedì alle 15 l’esposizione eucaristica. Domenica 7 alle 16 la benedizione delle mamme in attesa e lunedì 8, solennità dell’Annunciazione, alle 10 messa solenne presieduta da don Gian Pietro Maggi parroco della Cattedrale di Pavia con l’offerta dei ceri da parte dell’amministrazione comunali