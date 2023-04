Sant'Angelo Lomellina, tornano ad crescere i furti ai danni delle aziende agricole

Sant'Angelo Lomellina (Pavia), 13 aprile 2023 - Riprendono i furti stagionali di prodotti fitosanitari nelle aziende agricole lomelline. Come purtroppo accade ogni anno quando inizia la stagione agricola e si intensifica l'uso e il commercio di queste tipologie di prodotti, si cominciano a registrare anche furti ai danni delle stesse aziende.

È stato denunciato ieri, mercoledì 12 aprile, ai carabinieri della Stazione di Robbio Lomellina, un furto messo a segno in località Cascina Cantalupa a Sant'Angelo Lomellina. Gli ignoti malviventi hanno forzato la porta d'ingresso di un capannone e rubato erbicidi in gran quantità, per un valore stimato di circa 3.500 euro.

Il colpo potrebbe risalire anche ad alcuni giorni prima, fatto probabilmente di notte, ma scoperto solo successivamente e quindi denunciato dal responsabile dell'azienda agricola. L'area non risulta peraltro coperta né da sistemi d'allarme né da impianti di videosorveglianza, come spesso accade nelle campagne dove i capannoni sono anche per questo facile preda dei malviventi, che riescono poi altrettanto facilmente a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce molto prima che le loro azioni vengano scoperte.

Un danno per le aziende agricole già alle prese con i rincari anche di questi prodotti, il cui utilizzo deve essere peraltro registrato, specie per le coltivazioni di prodotti biologici che ne consentono solo determinate tipologie e in quantitativi limitati.