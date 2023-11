Villetta svaligiata a Sannazzaro de’ Burgondi: i ladri tagliano la cassaforte e rubano 15 mila euro

Sannazzaro de’ Burgondi (Pavia), 20 novembre 2023 - Un'altra villetta svaligiata dai ladri, che questa volta trovano e aprono la cassaforte, fuggendo con un ricco bottino di circa 15mila euro in contanti. Dopo l'abitazione devastata a Garlasco sabato pomeriggio, con tanti danni ma una refurtiva irrisoria, il giorno dopo, sempre in Lomellina, a Sannzzaro de' Burgondi, un altro furto ha avuto conseguenze diverse.

Anche questo è stato messo a segno di pomeriggio, in assenza dei padroni di casa, che hanno scoperto l'accaduto solo al loro rientro, nella serata di ieri, domenica 19 novembre, quando hanno chiamato i carabinieri, intervenuti per il sopralluogo con una pattuglia della locale Stazione, della Compagnia di Voghera.

I ladri hanno forzato una finestra e sono così entrati nella villetta. Erano evidentemente attrezzati con un flessibile, perché hanno letteralmente tagliato la cassaforte, portando via tutto il prezioso contenuto, in particolare parecchi soldi in contanti, circa 15 mila euro, oltre a vari oggetti per un valore complessivo del bottino che deve ancora essere quantificato con precisione.

Può essere al momento solo un sospetto che i malviventi potessero avere delle preventive informazioni sul loro obiettivo, nel caso scelto proprio sapendo della presenza della cassaforte e dei molti contanti, ma può essere stata invece solo una casualità.