Ladri in azione nel Pavese: a Garlasco casa devastata dai ladri, a Stradella ricco bottino

Pavia, 19 novembre 2023 - Ladri ancora in azione, sia in Lomellina che in Oltrepò, in un caso con un ricco bottino in gioielli, in un altro invece con poca refurtiva ma danni e grossi disagi ai proprietari della casa devastata.

A Garlasco, in via Alagna, nel pomeriggio di ieri, sabato 18 novembre, approfittando dell'assenza di persone nell'abitazione, tra le 15 e le 19, ignoti ladri hanno forzato la porta d'ingresso e sono così entrati per rubare. Ma hanno portato via solo pochi oggetti di bigiotteria e 50 euro in contanti, senza trovare nulla di più prezioso da prendere. E forse proprio per cercare gli ori di famiglia immaginando che fossero ben nascosti, hanno messo completamente a soqquadro la casa, non solo svuotando i cassetti e gettando tutto a terra, ma persino ribaltando i letti e spostando mobili, lasciando poi l'abitazione in uno stato di totale devastazione. "Sembra che sia passato un tornado" l'allarme lanciato al rientro dei proprietari ai carabinieri, intervenuti per il sopralluogo avviando indagini.

A Stradella, in via Rovati, altri ladri sono stati invece più 'chirurgici' nel loro colpo, forse perché hanno trovato subito quello che cercavano e non hanno dovuto mettere tutto a soqquadro, ma hanno portato via soldi e diversi gioielli per un bottino ancora non quantificato ma comunque ingente, nell'ordine di alcune migliaia di euro. Anche in questo caso i malviventi sono entrati in azione nel pomeriggio di sabato, approfittando dell'assenza dei proprietari tra le 17 e le 19. Per entrare nella villetta hanno prima segato le inferriate e poi forzato una finestra al piano terra.