Sannazzaro, ladri entrati dalla finestra: rubati gioielli d'oro

Sannazzaro de' Burgondi (Pavia), 26 giugno 2024 - I ladri sono entrati dalla finestra, approfittando della momentanea assenza dei padroni di casa. E hanno rubato gioielli d'oro, per un valore che deve ancora essere quantificato. Il furto è stato messo a segno in via Primo maggio a Sannazzaro de' Burgondi, denunciato ai carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Voghera. I militari sono stati chiamati di prima mattina, quando i proprietari, al loro rientro, hanno trovato la casa messa completamente a soqquadro.

La porta d'ingresso dell'abitazione era stata lasciata integra, ma è stata poi accertata l'effrazione alla finestra, usata dai malviventi per introdursi nell'appartamento. Quando il furto è stato scoperto, però, i ladri erano già lontani con la refurtiva, riusciti a fuggire facendo perdere le proprie tracce prima che le vittime si potessero accorgere di essere state derubate.

Nel purtroppo consueto scenario di devastazione lasciato dai ladri, è ancora incerto il valore del bottino: dalla prima ricognizione effettuata dai padroni di casa, sarebbero spariti alcuni gioielli d'oro, ma deve ancora essere verificato se non manca anche altro. Nel frattempo i carabinieri hanno effettuato il consueto sopralluogo, dando il via alle indagini nel tentativo di individuare i responsabili.