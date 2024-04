Sannazzaro, furti sui veicoli parcheggiati lungo la strada: denunciato ladro seriale

Sannazzaro de' Burgondi (Pavia) - Una lunga serie di furti, a partire dall'inizio dell'anno, sempre ai danni di auto e veicoli commerciali, parcheggiati in strada, di notte.

Spaccati i finestrini o forzate le portiere, quindi con anche danneggiamenti, dall'interno dei mezzi veniva rubato quel che c'era nell'abitacolo, principalmente attrezzature e indumenti da lavoro. E il sospetto che si trattasse dello stesso ladro seriale è stato confermato dai carabinieri della Stazione di Sannazzaro de' Burgondi, della Compagnia di Voghera, che dopo le numerose denunce, avviando indagini sui diversi episodi, hanno individuato il presunto responsabile. G.P., 46enne del posto, è stato riconosciuto perché è un volto ben noto alle forze dell'ordine, già coinvolto in passato in altri reati. Ora è stato denunciato, in stato di libertà, per i diversi furti con danneggiamenti ai danni di veicoli in sosta.

"I militari - spiega la nota stampa dei carabinieri - acquisite le denunce da parte dei proprietari dei veicoli, hanno proceduto ad un esame sistematico delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza cittadino, acquisendo elementi di reità nei confronti dell'uomo, già noto alle Forze dell'Ordine, poiché già coinvolto in passato in altri episodi criminosi".