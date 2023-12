Inchiesta Asm Pavia: dopo la primaria, sotto sequestro anche la materna di San Genesio

San Genesio e Uniti (Pavia), 1 dicembre 2023 – Dopo la scuola primaria anche la materna da oggi è sotto sequestro. Il provvedimento richiesto dalla Procura della Repubblica mercoledì scorso e immediatamente concesso dal giudice per le indagini preliminari, si è reso necessario ed è stato valutato improrogabile alla luce dei risultati dell’attività istruttoria supplementare compiuta nell’ambito dell’inchiesta ‘Clean’ su Asm Pavia e su diverse anomalie nell’affidamento dei lavori.

In particolare sotto la lente della Guardia di finanza e dei magistrati è finito il cantiere per la messa in sicurezza, l’adeguamento sismico e alle norme antincendio che interessa la scuola elementare posta nello stesso edificio della materna. “Se l'elementare è rischio – si era chiesta una nonna – perché i più piccoli possono andare a scuola. Sono preoccupata”. A fronte dei nuovi rischi accertati, ora anche gli spazi frequentati dai bambini sono interdetti. E ora le indagini continueranno per avere conferma o meno delle responsabilità delle persone arrestate, per verificare l’eventuale intervento anche di soggetti terzi e soprattutto per individuare eventuali ulteriori profili di rischio per la pubblica sicurezza.

Già prima che la Guardia di finanza arrivasse a San Genesio per notificare il provvedimento, il sindaco Enrico Giuseppe Tessera stava valutando la chiusura della scuola, mentre i genitori sempre più preoccupati chiedono a gran voce un Consiglio comunale aperto anche per affrontare le difficoltà che i bambini e le famiglie stanno vivendo a causa del trasferimento in due diverse scuole di Pavia. Un trasferimento che molto probabilmente dovranno vivere anche i più piccoli.