Tre serate in centro città dedicate alle band indipendenti

Tre serate dedicate alla musica indipendente da tutta Italia: nasce la prima edizione del Pavia indie festival, kermesse gratuita che si terrà da venerdì 13 a domenica 15 giugno al parco Teresa Sarti di via San Giovannino e nella centralissima piazza del Carmine. La scelta del parco Sarti, che ospiterà la giornata inaugurale della manifestazione, è legata alla volontà di valorizzare una zona periferica da poco riqualificata. Il Festival, fortemente voluto dal sindaco Michele Lissia, è stata realizzato in collaborazione con la neonata Cooperativa Kaboom e Matteo Forgiarini, collaboratore del prestigioso circolo Arci Biko di Milano. "Portare un festival musicale come questo a Pavia - spiega Lissia - vuol dire rimettere al centro della vita cittadina la cultura, la creatività e il protagonismo giovanile. Da troppo tempo la musica dal vivo era assente, soprattutto nei suoi linguaggi più contemporanei". La manifestazione è dedicata alla musica indipendente in diverse forme e mira a creare connessioni con realtà esterne alla città, coinvolgendo artisti nazionali con l’obiettivo di innescare un discorso che si possa sviluppare e proseguire negli anni. Il programma prevede l’esibizione di tre artisti per ogni serata, che accosteranno stili musicali e dinamiche differenti: si passerà dal groove del funk alla psichedelica, dal soul alla sperimentazione elettronica, fino al cantautorato folk. Manuela Marziani