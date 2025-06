Strade da sistemare. Aprono i cantieri attesi da due mesi

La settimana che si sta per aprire potrebbe essere quella buona. Tempo permettendo. Un auspicio, perché in realtà l’avvio dei lavori di manutenzione delle strade di Mortara era stato programmato prima per aprile e poi per maggio. E si tratta di un impegno imponente, con una spesa di 960mila euro che non ha precedenti nella storia della città lomellina. Saranno una dozzina le strade interessate dagli interventi. L’ordine è in fase di definizione da parte dell’azienda del Comasco che si è aggiudicata le opere. Ma intanto l’esecutivo guidato dal sindaco Ettore Gerosa sta già valutando gli interventi da pianificare con le risorse, 300mila euro. E saranno anche in questo caso importanti: non si parla soltanto di asfaltatura ma anche di interventi in quelle vie del centro nelle quali la pavimentazione è realizzata con autobloccanti: in questo caso l’orientamento è di rimuoverli per sostituirli con un tappeto di asfalto.

U.Z.