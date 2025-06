Il fascino del Raid Pavia Venezia. Sul Po a duecento chilometri orari, si sfidano 87 equipaggi Pavia,

Pavia – Due piloti provenienti dall’Austria, tre dal Belgio, uno dalla Germania, uno da Malta, un olandese, un monegasco, uno svizzero, quattro del Regno Unito, uno degli Emirati Arabi, e tutti gli altri italiani. Sono 87 gli equipaggi iscritti alla 72ª edizione del Raid Pavia Venezia. Domani a partire dalle 7 dalla sede dell’Associazione Motonautica Pavia le imbarcazioni scatteranno per la maratona motonautica in acque interne più lunga al mondo. Prima della gara vera e propria, però, ieri su un carrello trainato da auto, una selezione di barche ha sfilato nelle vie del centro storico di Pavia per la tradizionale parata. Scongiurato il rischio della scarsa portata d’acqua dei fiumi, il Raid Pavia Venezia prenderà quest’anno il via dalla sede tradizionale.

I 414 chilometri d’acqua tra Ticino e Po saranno il teatro della sfida: il primo tratto di 9 chilometri, dalla partenza in prossimità del ponte della Libertà di Pavia fino al Ponte della Becca, confluenza di Ticino in Po, sarà affrontato dai concorrenti a velocità di sostentamento. Entrati in Po scatterà il cronometro fino al 98° chilometro, dove, a Isola Serafini, si svolgerà lo spettacolare passaggio della conca. Le partenze si susseguiranno fino a mezzogiorno, con le imbarcazioni da diporto di primo mattino e gli scafi più performanti a chiudere la sequenza. I concorrenti a bordo degli scafi da competizione, dotati di motori capaci di spingersi oltre i 200 orari, raggiungeranno l’arrivo a Brondolo in poco più di due ore.

Guido Cappellini, vincitore delle due ultime edizioni del Raid Pavia Venezia e dieci volte campione mondiale F1, che dispone della nuova barca del team Abu Dhabi punta alla terza vittoria e a battere il record di 203,34 km/h stabilito da Dino Zantelli nel 2005 e mai superato.