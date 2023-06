Mortara, furto in cantiere: rubato anche escavatore da 100mila euro. L’ipotesi della banda specializzata

Mortara (Pavia), 10 giugno 2023 - Furto nel cantiere, rubato escavatore e molto altro materiale. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 9 giugno, il legale rappresentante di un'impresa edile con sede a Vigevano ha denunciato ai carabinieri il furto subìto in un cantiere a Mortara. I malviventi sono entrati in azione nella notte precedente sulla Sp596, vicino all'incrocio con via Vecellio, e hanno rubato un escavatore Caterpillar, un cingolato che nuovo costa più di 100mila euro, oltre a una pompa idraulica, una turbina, due manipolatori per l'edilizia, una centralina e anche un monitor, per un valore complessivo che non è stato quantificato ma che sarebbe ingente.

Un danno notevole per l'impresa edile, non solo per il valore del molto materiale sottratto, ma anche per le inevitabili conseguenze sul proseguimento dei lavori nel cantiere saccheggiato dai ladri. I militari della Stazione di Mortara, della Compagnia di Vigevano, hanno avviato indagini per cercare di risalire ai responsabili. Probabilmente una gang specializzata in simili colpi, diffusi nel settore edile, messi a segno con il favore delle tenebre quando nei cantieri vengono lasciate le costose attrezzature per i lavori in corso, materiale che viene poi rivenduto sul mercato illecito dell'usato.