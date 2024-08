San Damiano al Colle, usano documenti falsi per ottenerne di veri: 3 denunciati

San Damiano al Colle (Pavia), 13 agosto 2024 - Erano già stati arrestati lo scorso giugno per i reati di uso di atto falso e di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, ora sono stati ulteriormente denunciati, in stato di libertà, anche per la contestazione del reato di "concorso formale continuato in falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale - errore determinato da altrui inganno".

Tre cittadini ucraini, nel corso di un casuale controllo stradale dei carabinieri della Stazione di Montù Beccaria, della Compagnia di Stradella, avevano infatti mostrato documenti di nazionalità romena, patente e carte d'identità che avevano destato qualche sospetto, confermato dagli accertamenti tecnici, anche con strumentazione specifica tra cui lampade UV, che avevano smascherato i documenti falsi.

Con le identità ucraine ulteriormente comprovate dai veri passaporti rinvenuti sempre dai militari nelle successive perquisizioni domiciliari. Ma gli accertamenti dei carabinieri non si sono fermate ed è emerso che con quegli stessi documenti falsificati per spacciarsi per cittadini comunitari di nazionalità romena, i tre avevano anche raggirato i pubblici ufficiali sia all'Ufficio anagrafe del Comune di San Damiano al Colle, sia all'Agenzia delle Entrate di Piacenza, sia all'Asst di Pavia, riuscendo con l'inganno a ottenere l'emissione di carte d'identità elettroniche, codici fiscali e tessere sanitarie.