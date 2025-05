In mostra libri e manoscritti di Meneghello

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione e a conclusione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Luigi Meneghello (1922–2007) (nella foto), domani il palazzo del Broletto ospita un evento speciale dedicato allo scrittore vicentino. L’iniziativa “Pavia per Meneghello“ si articola in due momenti: alle 14,30 saranno esposti libri e manoscritti dell’autore nella sala Sid Bossaglia, alle 17,30 un incontro pubblico ripercorrerà la figura e l’opera di Meneghello. Durante l’incontro sarà presentato il portale luigimeneghello.unipv.it e il volume collettivo Meneghello 100.