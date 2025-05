Vigevano, Luca Leone ucciso a coltellate: il 25enne arrestato confessa il delitto

Vigevano (Pavia), 6 maggio 2025 – Ha confessato Cleo Koludra Stefanescu, il 25enne di origine romena arrestato dai carabinieri questa mattina poco prima dell'alba a Vigevano per aver accoltellato a morte un uomo con il quale aveva avuto una discussione.

La vittima, Luca Leone, aveva 42 anni. È stato raggiunto da un gran numero di fendenti all'addome, più di venti secondo i primi riscontri del medico legale, nel cortiletto sul retro della sua abitazione, un caseggiato in corso Novara 86, alla periferia della città. Quando sul posto sono arrivati i militari del nucleo radiomobile della compagnia di Vigevano, intorno alle 5, il 25enne era ancora sul posto. Nella sua disponibilità è stato trovato un coltello da cucina insanguinato. La vittima giaceva a terra esanime. I sanitari del 118 hanno solo potuto constatarne il decesso.

Il romeno, che ha precedenti, è stato condotto in caserma a Vigevano e interrogato dalla pm di turno della Procura di Pavia, Valentina De Stefano, davanti alla quale ha ammesso il delitto. Gli inquirenti non hanno reso noto il motivo della lite, sul quale sono ancora in corso accertamenti, ma potrebbe trattarsi di un debito di droga. Secondo la prima ricostruzione, Stefanescu si sarebbe presentato intorno alle 4.30 del mattino a casa di Leone, che convive con una donna, per chiarire una questione. Dopo un primo momento, la discussione è degenerata in un alterco e, quindi, in una feroce aggressione che non ha lasciato scampo al 42enne.