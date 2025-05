Oltre 120 angioplastiche polmonari effettuate dal marzo 2023, fanno di Pavia il riferimento nazionale per l’ipertensione polmonare cronica tromboembolica. L’angioplastica polmonare è una delle principali alternative terapeutiche per i pazienti che non possono essere sottoposti a endoarteriectomia polmonare (Eap), il “gold standard“ di trattamento. L’Eap non è sempre praticabile e si ricorre a terapia specifica.