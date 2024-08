Sesto San Giovanni, tentano di attivare bancomat con i documenti falsi: arrestati

Sesto San Giovanni (Milano), 7 agosto 2024 – I carabinieri di Sesto San Giovanni hanno arrestato ieri per possesso di documenti falsi un 44enne e una 23enne italiani, nonché denunciato per ricettazione in concorso tre cittadini olandesi. I militari del

Radiomobile, dopo una segnalazione arrivata al 112, sono intervenuti nell'ufficio postale sestese di via Petrarca, dove un 44enne e una 23enne, entrambi italiani, stavano cercando di attivare una tessera di pagamento elettronico utilizzando documenti che sono subito apparsi “sospetti”. E infatti, i successivi accertamenti hanno consentito di rinvenire nella loro disponibilità due carte d'identità elettroniche e due carte d'identità cartacee riportanti le loro foto ma con dati anagrafici diversi. I documenti sono stati subito sequestrati e i due portati in caserma.

Poco dopo, i carabinieri hanno sottoposto a controllo un veicolo con targa olandese in via Carducci, sempre a Sesto San Giovanni, con a bordo tre olandesi di 20, 29 e 33 anni che sono stati denunciati per ricettazione in concorso poiché, a seguito di perquisizione, sono stati trovati un possesso di due targhe veicolari posteriori italiane, rubate a Milano e il cui furto era stato denunciato ieri.