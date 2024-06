San Damiano al Colle, tre ucraini con falsi documenti romeni: arrestati

San Damiano al Colle (Pavia), 3 giugno 2024 – Sono stati arrestati, con le accuse di uso di atto falso e di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. V.D., 49 anni, I.Y., 46 anni, e M.D., 24 anni, sono infatti risultati di nazionalità ucraina, ma al controllo dei carabinieri a San Damiano al Colle hanno esibito una patente e tre carte d'identità romene, valide per l'espatrio.

I militari, delle stazioni di Montù Beccaria e Stradella, della compagnia di Stradella, hanno subito avuto perplessità sull'autenticità dei documenti, confermate dagli ulteriori accertamenti tecnici, effettuati con lampade UV e altra strumentazione specifica, smascherando così i tre extracomunitari che, con i falsi documenti di un Paese dell'Unione Europea, si spacciavano per cittadini comunitari.

Gli arresti in flagranza, eseguiti nella serata di ieri, domenica 2 giugno, sono stati convalidati oggi, lunedì 3 giugno, nell'udienza del gip del Tribunale di Pavia, che li ha però rimessi in libertà, senza disporre misure cautelari, in attesa di giudizio. Sempre nella serata di ieri, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Stradella hanno invece intercettato, in un hotel a Broni, un 65enne pavese, sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso nel febbraio del 2021, per scontare la condanna a 6 anni e 5 mesi di carcere, per reati di truffa e ricettazione, commessi tra Pavia, Redavalle e Milano dal 2011 al 2014. L'arrestato è stato quindi portato nel carcere pavese di Torre del Gallo.