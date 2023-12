San Cipriano Po, ladri in azione: colpite due case nella stessa strada

San Cipriano Po (Pavia), 8 dicembre 2023 - Due case derubate nella stessa strada. In via Gramsci a San Cipriano Po, nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 7 dicembre, gli stessi ladri sono entrati in due abitazioni, a circa 300 metri l'una dall'altra. In entrambe le case indipendenti i proprietari non erano presenti e hanno scoperto i furti al loro rientro, con i vicini di casa che avrebbero riferito ai carabinieri di aver visto fuggire per i campi due uomini, probabilmente gli stessi ladri.

In un caso hanno forzato la porta dell'ingresso principale, nell'altro una porta finestra, con modalità d'azione dunque differenziate ma simili. E quasi uguali anche i bottini, in entrambi i casi gioielli d'oro, in un caso anche due orologi, nell'altro anche mille euro in contanti, ovvero tutto quello di prezioso che hanno trovato nella abitazioni svaligiate.

Sui due furti sono state avviate indagini dai carabinieri della Compagnia di Stradella, che dopo essere stati chiamati dalle vittime hanno effettuato i sopralluoghi dando il via agli accertamenti, nel tentativo di risalire all'identità dei responsabili. Non è escluso che si tratti di ladri con già precedenti specifici, che forse conoscono bene la zona se si muovono a piedi per le campagne circostanti.