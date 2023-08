Sala da ballo comunale al posto dell’ex bocciodromo L’assessore: "È un investimento per tutta la città"

L’ex-bocciodromo di via Duse a Garlasco diventerà una sala da ballo comunale da utilizzare per eventi e momenti di socializzazione. I lavori prenderanno il via nei prossimi giorni e l’opera dovrebbe essere completata entro la primavera del prossimo anno quando è prevista l’inaugurazione. L’intervento costerà complessivamente 300 mila euro. Una volta ultimata la struttura verrà affidata in gestione diretta all’Auser: la struttura avrà infatti altri spazi, alcuni adibiti ad uffici, e diventerà nei programmi uno spazio espressamente dedicato agli anziani che vivono in città ma potrà essere utilizzato anche per altre iniziative. "È un investimento per l’intera città – commenta l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Santagostino –. Uno spazio di questo genere mancava davvero".