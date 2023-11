Roncaro, rapina in casa: anziani coniugi minacciati con coltello

Roncaro (Pavia), 7 novembre 2023 - Coppia di anziani coniugi rapinata in casa. È successo a Roncaro, in via Carlo Marocco, zona residenziale di villette e palazzine ai margini a Sud del centro abitato del paese verso la frazione Calignano di Cura Carpignano.

Era il tardo pomeriggio quando la donna, 78enne, ha sentito dei rumori provenire dalla porta finestra della cucina e per capire cosa stesse accadendo, di certo senza pensare di potersi ritrovare in una situazione così pericolosa, ha aperto la porta per controllare.

S’è trovata faccia a faccia con due sconosciuti, con i volti coperti che sono quindi entrati nell’abitazione, dove c’era anche il marito 81enne, e hanno minacciato la donna con un coltello, obbligando così gli anziani coniugi a consegnare tutto quello di prezioso che avevano in casa, in particolare gioielli d’oro e soldi in contanti, per un bottino dal valore che è ancora in fase di quantificazione ma che non sarebbe eccezionalmente ingente.

I malviventi si sono però accontentati e per fortuna non hanno infierito sulle vittime, che nella circostanza non sono rimaste ferite, anche se molto spaventate per l’accaduto. Ottenuto quello che chiedevano, i due rapinatori si sono dileguati riuscendo a far perdere le proprie tracce. La rapina è stata poi denunciata ai carabinieri della Stazione di Lardirago, della Compagnia di Pavia, che hanno avviato indagini.