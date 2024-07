Infortunio sul lavoro a Robbio: operaio appoggia la mano su una macchina sfogliatrice in funzione

Robbio (Pavia), 2 luglio 2024 – Ha riportato una gravissima lesione a una mano. Un operaio di 36 anni, al lavoro in una ditta di compensati, è stato soccorso nella prima mattina di oggi, martedì 2 luglio. Erano da poco passate le 7 quando sono stati chiamati i soccorsi sanitari di Areu, intervenuti nello stabilimento a Robbio, in via Novara, sia con ambulanza e auto medica, sia con l'elisoccorso fatto decollare da Milano.

Per le condizioni del ferito e per la tipologia delle lesioni, è stato disposto il trasporto con l'elicottero in codice giallo verso l'ospedale Circolo di Varese, sede del servizio Microchirurgia della mano, specializzato nella ricostruzione dei tendini. L'operaio rimasto ferito nell'infortunio sul lavoro non è in pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata in attesa della valutazione clinica della grave lesione riportata.

Nello stabilimento sono intervenuti anche i carabinieri, della Compagnia di Vigevano, e gli ispettori dell'Ats Pavia competenti per gli infortuni sul lavoro. Sono ancora in corso gli accertamenti sulla dinamica dell'accaduto, ma dalla prima ricostruzione sembrerebbe che l'operaio abbia perso l'equilibrio e nel cadere, cercando qualcosa a cui aggrapparsi, abbia istintivamente appoggiato la mano su una macchina sfogliatrice in funzione.