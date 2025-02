Rivanazzano, frontale tra Polo e Panda: morto il vogherese Paolo Giusti

Rivanazzano Terme (Pavia), 9 febbraio 2025 – Era al volante della sua Volkswagen Polo che si è schiantata frontalmente contro una Fiat Panda. Paolo Giusti, 52enne di Voghera, ha perso la vita nel tragico incidente accaduto poco prima delle 21 di ieri, sabato 8 febbraio, sulla Sp1 Bressana-Salice, nel tratto tra Retorbido e Rivanazzano Terme.

La dinamica è ancora al vaglio della Polizia stradale, intervenuta per i rilievi con una pattuglia del distaccamento di Stradella. Dalla prima ricostruzione, proprio il 52enne avrebbe perso il controllo dell'auto, sulla quale viaggiava da solo, all'altezza di due semicurve in rapida successione, mentre procedeva in direzione di Rivanazzano.

Lo scontro con la Panda, che arrivava nell'opposto senso di marcia, in direzione di Retorbido, è stato molto violento. Nell'impatto è letteralmente volata via la portiera anteriore sinistra della Polo e l'automobilista è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. I soccorritori di Areu, arrivati sul posto in codice rosso con 3 ambulanze e l'auto medica con il rianimatore a bordo, non hanno potuto che constatare il decesso.

Sono invece state soccorse le tre donne a bordo della Panda, di 51, 47 e 46 anni, trasportate con le ambulanze in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, non in pericolo di vita.