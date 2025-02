Scontro frontale con un Tir. Muore 65 anni

L’auto sbanda senza controllo, invade la corsia di marcia sbagliata e si schianta contro un camion che sopraggiunge dalla direzione opposta. Incidente dalle conseguenze mortali nel primo pomeriggio di ieri a Capriolo, sulla Provinciale 469 bis, al confine con Palazzolo. La vittima è un automobilista originario dell’India, Singh Davinder (nella foto), 65 anni, che abitava a Villongo, in provincia di Bergamo. Erano passate da poco le 14 quando si è registrato l’impatto. Stando alla prima ricostruzione ad opera degli agenti della polizia Locale di Capriolo, intervenuti per i rilievi di rito, il mezzo pesante viaggiava lungo la tangenziale verso il casello di Palazzolo dell’autostrada A4. Il malcapitato invece era al volante di una Fiat Punto rossa e procedeva verso il centro abitato di Capriolo. All’improvviso, per ragioni da chiarire, il conducente dell’auto ha sterzato bruscamente fino a invadere la corsia opposta, non si sa se per colpa di un malore o di una distrazione. Quel che è certo, il camion non è riuscito a evitare l’auto in corsa e l’urto violentissimo, frontale-laterale, è stato fatale. La Punto dopo l’impatto è rimbalzata all’indietro per metri ed è finita in un campo a bordo strada.

Ad avere la peggio è stato l’automobilista: la parte anteriore del veicolo era completamente accartocciata e per estrarre il conducente dalle lamiere si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Una volta liberato dall’abitacolo e consegnato ai soccorritori, per l’uomo non c’era più nulla da fare: era già morto. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi dei poliziotti, la Provinciale è stata chiusa al traffico per ore. La salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale Civile a disposizione dell’autorità giudiziaria.

B.Ras.