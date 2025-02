Schianto sulla Sp1 muore 52enne. Tre donne ferite

RIVANAZZANO TERME (Pavia)Per lui non c’è stato nulla da fare. Un uomo di 52 anni ha perso la vita ieri sera sulla Sp1 a Rivanazzano Terme, nel tratto fra Retorbido e Salice Terme. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio della Polstrada di Pavia, intervenuta con una pattuglia del Distaccamento di Stradella. L’allarme è scattato poco prima delle 21 e sul posto, per la gravità dello schianto, sono accorse in codice rosso ben tre ambulanze e l’auto medica con il rianimatore a bordo, oltre ai mezzi dei vigili del fuoco. Complessivamente quattro le persone rimaste coinvolte nello schianto: sono state soccorse anche tre donne, di 51, 47 e 46 anni, rimaste ferite ma in condizioni pare non particolarmente critiche, con le ambulanze poi rientrate in codice giallo.Per il 52enne invece i tentativi di soccorso sono purtroppo risultati vani ed è stato solo possibile constatare il decesso sul posto. Gli accertamenti della Stradale, oltre a ricostruire la dinamica dell’incidente, dovranno individuare anche le cause dello schianto e le eventuali responsabilità.

Stefano Zanette