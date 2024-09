Il ritorno in classe è un “salasso”? Onlus e Caritas in campo a Pavia: “Aiutiamo i ragazzi a progettare il loro futuro”

Pavia – È un salasso il ritorno in classe. Oltre ai libri di testo, i costi che le famiglie devono sostenere per tutto il corredo scolastico pesa notevolmente. Ma la solidarietà fortunatamente non passa mai di moda. Lo ha dimostrato la cartolibreria Liquirizia che ha donato all’associazione “Ci siamo anche noi“ oltre 30 astucci, un buon quantitativo di quaderni, matite e temperini. Tutto questo materiale andrà ai 73 ragazzi che l’associazione segue dalla materna all’università con la convinzione di quanto sia importante lo studio per avere un futuro migliore.

“I ‘miei’ ragazzi - ha detto Carmen Silva, presidente di “Ci siamo anche noi“ - non sono mai stati respinti. Ci sono ragazzi che hanno tutto e studiano con poca voglia. Quelli che seguiamo noi e che appartengono a famiglie in difficoltà, si impegnano molto e progettano il loro futuro”. Due giovani, una ragazza di origini dominicane e un ragazzo egiziano che ha quattro fratelli, hanno ottenuto una borsa di studio per frequentare l’università. Un successo che ha portato altre associazioni a sostenere il lavoro che da 20 anni fa “Ci siamo anche noi“. “Proprio ieri – ha aggiunto Carmen Silva – la Aps Brusaioli mi ha chiamata per donarmi oltre 100 euro di quaderni e matite, che in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo sono manna dal cielo. Dove serve, quando serve, ci siamo anche noi”.

Intanto anche la Caritas diocesana ha lanciato la campagna “Back to School“, una significativa iniziativa volta a raccogliere fondi per sostenere il diritto allo studio dei bambini e ragazzi provenienti da famiglie meno abbienti. Il caro libri rappresenta un ostacolo sempre più insormontabile per numerose famiglie, mettendo seriamente a rischio l’accesso all’istruzione e, di conseguenza, il futuro di tanti studenti. Consapevole di questa emergenza sociale, la Caritas diocesana di Pavia ha deciso di intervenire attivamente, lanciando un appello alla comunità locale affinché contribuisca con generosità alla raccolta fondi destinata all’acquisto di materiale scolastico.

“La solidarietà di ciascuno di noi può fare la differenza. Grazie alle donazioni raccolte sarà possibile garantire che il diritto all’istruzione venga rispettato per tutti, senza distinzione. Un aiuto concreto che rappresenta un investimento non solo sul futuro dei nostri giovani, ma anche sulla società di domani” è il messaggio lanciato per la campagna “Back to School“. Le donazioni possono essere effettuate tramite bonifico al seguente IBAN: IT74M050341130000000002595, intestato all’associazione Agape ODV, specificando nella causale “Donazione per materiale scolastico“.