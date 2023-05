Pavia, maxi rissa al Luna Park nella serata inaugurale: una trentina i coinvolti

Pavia, 28 maggio 2023 - Polizia e carabinieri sono intervenuti per una rissa, che pare abbia coinvolto una trentina di persone, anche se all'arrivo delle forze dell'ordine i presunti responsabili si erano già tutti dileguati, senza feriti trovati sul posto.

E' successo nella tarda serata, dopo le 23, di ieri, sabato 27 maggio, nella nuova area realizzata a Pavia per gli spettacoli viaggianti, sull'Alzaia del Naviglio a fianco dello stadio, quasi in contemporanea con i fuochi d'artificio che hanno concluso la serata inaugurale del Luna Park.

Una serata che ha visto un afflusso eccezionale, che ha mandato in tilt anche il traffico, con i vigili che per facilitare il deflusso lungo viale Repubblica avevano chiuso l'accesso dal sottopasso ferroviario di viale Brambilla.

E nella gran confusione che c'era nell'immensa area della nuova fiera, grande in totale 22mila metri quadri, con una presenza record di 93 tra giostre e attrazioni, la maggior parte delle migliaia di persone presenti non s'è neppure accorta di quel che stava accadendo, in tanti impegnati nel riprendere con i cellulari lo spettacolo pirotecnico che nei video è poi rimbalzato sui social.

"Anch'io non mi sono accorto di nulla - riferisce Donal Bellotti, uno dei portavoce dei giostrai - da dov'ero io non ho visto risse, poi stamattina mi è stato riferito che c'era stata una discussione tra alcune persone, come può succedere quando c'è tanta gente".

Sull'episodio sono in corso indagini della polizia, al solito nel più stretto riserbo. Pare che sia stato riferito che tra i coinvolti ci fossero alcuni Sinti del campo nomadi di piazzale Europa, proprio a fianco dell'area dove fino allo scorso anno si teneva la tradizionale fiera di Pentecoste a Pavia. Forse un conto rimasto in sospeso dallo scorso anno potrebbe essere la causa scatenante della sorta di spedizione punitiva, che non ha però compromesso il gran successo della serata inaugurale del Luna Park che proseguirà fino all'11 giugno.

"C'è stata un'affluenza eccezionale - conferma Bellotti - forse anche per la curiosità di vedere la nuova area: quello di Pavia adesso è annoverato tra i primi 5 Luna Park d'Italia per numero di attrazioni".