Pavia, ecco il lunapark con 93 giostre atteso da mezzo secolo

Pavia – Dalla città che rischiava di non avere spettacoli viaggianti perché non possedeva uno spazio idoneo, a una delle cinque località in grado di offrire il maggior numero di attrazioni. Dopo 50 anni di attesa si inaugura domani in piazzale Verzoni la nuova area eventi che ospita 93 giostre, da quelle per i bambini a quelle più adrenaliniche oltre a banchi gastronomici e ai giochi a premio.

“Ci sarà tutto quello che fa parte di un lunapark – annuncia Marco Sforzi che insieme a Donald Bellotti, Mario Bianchi, Matteo La Scala compone la Commissione tecnica del lunapark di Pavia – In un’area superattrezzata, con una sicurezza interna per dare maggiore tranquillità a chi viene a trovarci e anche un defibrillatore acquistato da noi". Se si attraversa a piedi tutto lo spazio, si percorrono 10 chilometri finalmente non preclusi alle persone con disabilità. "A causa della conformazione di piazzale Europa – aggiunge Donald Bellotti – chi si sposta in carrozzina non poteva muoversi. Adesso invece è possibile e il 6 giugno ospiteremo gratuitamente i ragazzi con disabilità".

Il nuovo spazio, costato un milione e 500mila euro, è vicino alla tangenziale e facilmente raggiungibile in auto anche per chi arriva da Milano. "Questa Amministrazione è riuscita a portare a termine il progetto in circa tre anni – sottolinea il vicesindaco Antonio Bobbio Pallavicini – Un cambio di passo importante anche per i giostrai e tutti coloro che lavorano nell’ambito degli spettacoli viaggianti, che finalmente hanno un posto di qualità. Mentre Pavia dopo oltre mezzo secolo ha un lunapark davvero a misura di famiglia".

Domani alle 23 uno spettacolo pirotecnico saluterà l’evento e alle 20.30 ai primi 500 visitatori sarà regalato un carnet di sconti da 100 euro ciascuno da utilizzare fino alla fine della fiera, l’11 giugno. Le giostre saranno attive dalla domenica al giovedì dalle 16,30 alle 18,30 e dalle 20,30 alle 24; venerdì e sabato la chiusura sarà alla una di notte.

"L’8 giugno, per la fine dell’anno scolastico – aggiunge Sforzi – sconti per tutti gli studenti". Ma Bobbio Pallavicini guarda a dopo la fiera: "L’area sarà a disposizione degli operatori e della collettività per organizzare eventi".