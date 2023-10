Ripulite dai ladri due abitazioni vicine

Due furti, in due case vicine. Nel tardo pomeriggio di martedì i carabinieri sono stati chiamati in via Palestro a Mede: al loro rientro i residenti hanno trovato i resti della recente incursione dei ladri. Mentre i militari, intervenuti sul posto con una pattuglia della locale Stazione, della Compagnia di Voghera, stavano effettuando il sopralluogo nell’abitazione, sono rientrati anche i vicini di casa, scoprendo a loro volta di essere stati derubati. In un caso i ladri hanno forzato la porta d’ingresso, nell’altro una porta finestra. Dalle due abitazioni sono stati rubati gioielli d’oro e soldi in contanti, per un bottino che deve ancora essere quantificato. Di certo i due furti sono stati commessi dagli stessi malviventi, già fuggiti quando i colpi sono stati scoperti.

S.Z.