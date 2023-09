Richard ucciso dal camion. Lunedì messa e corteo. Il processo continua

Un responsabile civile al procedimento per la morte di Richard Cammellini, il bambino di 11 anni ucciso il 2 ottobre 2021 all’incrocio tra corso Rosselli e via Papa Giovanni XXIII. È stata chiesta la costituzione come responsabile civile dell’assicurazione dell’impresa titolare dell’autocarro che travolse la vittima che, con la bici, era stata agganciata dal camion. Il dibattimento vede alla sbarra il conducente, accusato di omicidio stradale. La conclusione del dibattimento è prevista per gennaio 2024. Intanto a Voghera Richard sarà ricordato lunedì in occasione del secondo anniversario della morte con una messa nella chiesa di San Rocco, alle 18, e un corteo dal Museo storico al luogo dell’incidente.