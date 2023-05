Retorbido, scontro frontale con tre auto coinvolte: 62enne morto in ospedale

Retorbido (Pavia), 9 maggio 2023 - Uno scontro frontale con tre auto coinvolte. E' successo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 9 maggio, poco dopo le 18, a Retorbido, sulla strada provinciale 51 che collega a Voghera. Ma dopo l'arrivo al Policlinico San Matteo di Pavia, uno dei tre automobilisti, che era rimasto ferito in modo più grave, non ce l'ha fatta ed è stato constatato il decesso.

Aveva 62 anni ed era residente proprio a Retorbido, dov'era diretto alla guida della sua Fiat Bravo che è stata colpita frontalmente da una Bmw che viaggiava nell'opposta direzione di marcia, verso Voghera, e avrebbe invaso la corsia, scontrandosi anche con una Toyota Yaris che precedeva la Bravo. Con la Yaris l'impatto è stato sulla fiancata laterale e l'urto quindi meno violento, mentre con la Bravo le due auto si sono scontrate proprio con lo spigolo anteriore sinistro.

Gli accertamenti sulla dinamica sono ancora in corso da parte della Polstrada di Pavia, come pure le cause della perdita di controllo della Bmw, che potrebbe anche essere stata causata dalla pioggia. Sta di fatto che mentre la Bmw è rimasta al centro della carreggiata, le altre due auto coinvolte sono uscite di strada, dinendo nel campo a fianco della Provinciale.

Per estrarre l'automobilista dalla Bravo i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo, ma nonostante la corsa dell'ambulanza in codice rosso non sono riusciti a salvare il 62enne. Conseguenze invece meno gravi, solo delle contusioni, per gli altri due automobilisti coinvolti nell'incidente, una donna di 33 anni e un uomo di 58 anni, entrambi di Voghera.