Rete veloce disponibile a Casaletto di Sopra e Castel Gabbiano

Metti la fibra? Ti diamo 100 euro. È questa l’offerta di Open fiber mirata a incentivare l’utilizzo della rete ad altissima velocità e capacità realizzata nelle zone coinvolte dal Piano Banda Ultra Larga (Bul). La rete in fibra ottica Ftth permette di navigare fino a 1 Gigabit al secondo ed è già disponibile a Casaletto di Sopra e Castelgabbiano rispettivamente in 218 e 163 case, uffici e sedi della pubblica amministrazione a Casaletto di Sopra e Castelgabbiano. E qui arriva il voucher di 100 euro da convertire in un buono regalo Amazon.it, una gift card di MediaWorld o in un buono carburante Q8 per chi aderisce fino al primo aprile.