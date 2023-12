Regolava il traffico in tangenziale. Giovane operaio urtato da un furgone

Un giovane di 25 anni che stava regolando il traffico sulla tangenziale, dove da luglio sono in corso lavori di consolidamento del viadotto, è stato urtato da un furgone condotto da un cremasco di 38 anni, ieri mattina poco dopo le 9. Il furgone non si è accorto del moviere che gli stava indicando di fermarsi e che si è messo in mezzo alla strada. Il furgone ha urtato con lo specchietto la paletta del giovane operaio. Il 25enne è stato subito soccorso dallo stesso investitore, che ha chiamato il pronto intervento. Sul posto un’ambulanza della Croce Verde di Crema che ha prelevato l’operaio e lo ha portato in Pronto soccorso, dove il 25enne è stato medicato per le contusioni riportate e poi dimesso. Sul posto per i rilievi la Polizia locale.