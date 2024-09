Regolamento di conti in strada a Stradella: sette feriti, uno accoltellato

Stradella (Pavia), 8 settembre 2024 - Maxi rissa con 7 feriti, uno anche accoltellato. È successo verso le mezzanotte tra sabato e oggi, domenica 8 settembre, in via Pozzone a Stradella. Gli accertamenti dei carabinieri, della compagnia di Stradella, sono ancora in corso per ricostruire l'accaduto e individuare le responsabilità. Al momento non sono note le cause scatenanti di quello che però pare un regolamento di conti o almeno uno scontro tra due gruppi di nazionalità diverse, egiziani contro albanesi.

Con tutta probabilità i coinvolti erano ben più numerosi dei feriti rimasti sul campo della vera e propria battaglia: chi non ha riportato conseguenze gravi che lo hanno bloccato sul posto è riuscito ad allontanarsi prima dell'arrivo dei soccorritori e dei carabinieri. Il ferito in condizioni più gravi è un 25enne di nazionalità albanese che abita a Montù Beccaria: ha riportato ferite da taglio, colpito a coltellate, trasportato con l'ambulanza in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Stradella, dove è stato poi ricoverato con una prognosi di 30 giorni.

Gli altri 6 feriti sono tutti di nazionalità egiziana, tra i 53 e i 22 anni, dai primi accertamenti tutti residenti a Stradella e appartenenti a un unico gruppo famigliare o almeno parenti fra loro: con diverse ambulanze sono stati trasportati, tutti con codice giallo, negli ospedali di Pavia, Voghera, Piacenza e Cremona, non in pericolo di vita ma con lesioni e contusioni serie, provocate dalle botte.