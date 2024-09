Coltellaccio: denunciato un sedicenne

L’Unione di polizia locale nord Lodigiano e i carabinieri, mercoledì sera, stavano svolgendo un servizio di prevenzione vicino al luna park di piazza Anna Frank, a Tavazzano quando hanno sedato una rissa sul nascere. A un certo punto è arrivata la segnalazione che un folto gruppo di ragazzi si stava spostando dall’area delle giostre, evidentemente “scomoda“ perché presidiata, all’incrocio tra via Nassirya e via 4 novembre. Le forze dell’ordine, raggiunta la zona, hanno notato che i ragazzi stavano per azzuffarsi per motivi sconosciuti. Si è così cercato di disperdere la folla. Alcuni dei ragazzi sono fuggiti, ma sono poi sono stati raggiunti e identificati. Un 16enne che si era mostrato spaventato alla richiesta di mostrare cosa avesse nel borsello alla fine ha mostrato spontaneamente un coltello a serramanico con lama di circa 9 centimetri. "E’ solo un ricordo" si è giustificato. Denunciato. P.A.