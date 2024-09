Pavia, zuffa dopo la notte bianca: due gruppi si fronteggiano lanciando i tavolini dei bar

Pavia, 8 settembre 2024 - Strascichi della "notte bianca" nel centro storico pavese. Quando i locali erano ormai già chiusi, con le iniziative che terminavano alle 2 di notte, si sono registrati almeno due episodi violenti, non è chiaro se collegati fra loro oppure no, perché all'arrivo sul posto dei soccorsi di Areu e della polizia non è stato trovato più nessuno.

Verso le 3 di notte è stata segnalata una rissa in corso Carlo Alberto: probabilmente in uno scontro tra due gruppi di giovani, qualcuno ha impugnato come armi i tavolini lasciati all'esterno di un bar già chiuso, scagliandoli contro i rivali ma finendo per infrangere la vetrina di una copisteria. A terra sono rimasti i vetri con anche tracce di sangue: qualcuno si dev'essere ferito con i resti della vetrata sfondata, ma evidentemente in modo non tanto grave da impedirgli di allontanarsi prima che arrivasse la polizia. Sul posto è poi intervenuta anche la squadra della Scientifica, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire l'accaduto e cercare tracce dei responsabili.

Poco più tardi, quando erano quasi le 3.30 di oggi, domenica 8 settembre, è stato segnalato al 112 un altro episodio violento, con l'invio di un'ambulanza e ancora della polizia a poche centinaia di metri, in corso Strada Nuova, all'altezza dello sbocco da piazza della Vittoria al Demetrio. Anche in questo caso però i soccorsi sanitari sono rientrati senza aver trovato sul posto alcun ferito da soccorrere.