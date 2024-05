Raid a Mortara e Cilavegna. Abitazioni violate dai ladri

Fine settimana di furti nelle abitazioni della Lomellina dove due colpi sono stati messi a segno domenica e uno sabato. Identico il copione, i proprietari sono fuori, le abitazioni incustodite e i ladri ne approfittano, anche in pieno giorno. È accaduto tra le 13 e le 16 in una casa indipendente di via Balduzzi a Mortara dove i soliti ignoti hanno scavalcato la recinzione e poi forzato la porta d’ingresso. Una volta entrati, hanno messo a soqquadro tutte le stanze finché non hanno trovato due bracciali in argento che hanno portato via. Tra le 13 e le 17, e questo fa pensare che potrebbe essere la stessa banda, è successo lo stesso in villetta di via Parona sempre a Mortara. In questo caso i malviventi hanno forzato una porta a finestra sul lato posteriore dell’abitazione e si sono introdotti rubando una catena e una bracciale in oro per un valore ancora da quantificare.

Lo stesso era accaduto sabato a Cilavegna, in via Montegrappa. Con i padroni di casa fuori tra le 13 e le 19, i ladri sono entrati forzando una porta finestra sul retro e, una volta all’interno, hanno rovistato ovunque alla ricerca di qualcosa da rubare. E hanno portato via 500 euro in contanti e un bracciale in oro. In tutti e tre i casi, al loro rientro i proprietari hanno trovato le loro case violate, completamente in disordine e gli accessi forzati e hanno potuto soltanto segnalare i furti ai carabinieri. M.M.