Venduta la casa di Artemio nel film “Il ragazzo di campagna” con Renato Pozzetto

Gambolò (Pavia), 4 ottobre 2024 – Ha un nuovo “ragazzo di campagna” l’abitazione nella quale Renato Pozzetto aveva girato il film di Castellano e Pipolo diventato un cult. Il villino, situato in località Crespi, vicino a Gambolò. Non troppo distante da Milano, che era stato messo in vendita circa un anno fa, ha trovato un compratore. “Ci dispiace, l'immobile non è più attivo” si legge sulle piattaforme online che proponevano l’acquisto.

“Sei un fan di Renato Pozzetto e sogni di vivere a Borgo Tre Case, frazione di Borgo Dieci Case, dove la vita è così tranquilla che il passaggio di un treno diventa uno spettacolo imperdibile? Oggi puoi: se sei un vero “Ragazzo di Campagna” puoi aggiudicarti la casa che è stata il set dell’omonimo film cult del cinema italiano anni ’80 per 380 mila euro” recitava l’inserzione. E nel corso dei mesi molti hanno risposto. Qualcuno lo ha fatto per andare a vedere come fosse davvero Casa Badò che su Google viene indicata come “Casa di Artemio”, non aveva alcuna intenzione di acquistarla.

<p>Renato Pozzetto nel ruolo di Artemio, nel film "Il ragazzo di campagna"</p>

In realtà la villa è stata profondamente ristrutturata dalla precedente proprietaria 10 anni fa e oggi l’abitazione è decisamente diversa da quella in cui Artemio si era svegliato ed era sceso in cucina a fare colazione. Anche se il “Ragazzo di campagna” non riconoscerebbe quella casa nata per ospitare il guardiacaccia, un appassionato della vita lontano dal caos cittadino, che ama vivere nel parco del Ticino, una zona in cui non si può costruire, alla fine è stato colpito da quel “gioiellino” di 206 metri quadri circondato dal verde della campagna pavese. Così esattamente 40 anni dopo il film, la casa di Artemio ha un nuovo proprietario