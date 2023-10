La casa di Artemio è in vendita. Renato Pozzetto, eterno ragazzo di campagna: “Sono molto legato a questi luoghi”

Gambolò (Pavia) – Chissà se ancora c’è un gallo che canta all’alba e vola via quando Artemio lo colpisce con una scarpa. Di certo l’acqua lasciata nel catino non si ghiaccia più a tal punto da doverla rompere con un martello per potersi lavare il viso di prima mattina. La casa rustica, immersa nel parco del Ticino in cui è stato girato un film cult come “Il ragazzo di campagna”, pellicola che nel 2024 festeggerà i suoi primi 40 anni, ora è in vendita. I tempi in cui il contadino più famoso l’Italia impersonato da Renato Pozzetto aveva un pinguino nell’armadio e minacciava di sfrattarlo perché voleva metterci una stufa, sono molto lontani. La casa, alimentata con pannelli solari dove la modernità è nascosta per lasciare spazio alla storia, è di proprietà di un privato che l’ha ristrutturata con un’attenzione certosina ai particolari e al rispetto del suo passato. Così la cucina nella quale Artemio beveva il caffelatte preparato nel pentolino è ancora all’ingresso dell’abitazione di oltre 200 metri quadri, ma ha delle pietre di fiume incastonate nelle pareti. In un armadio d’epoca sono nascosti i forni moderni, mentre la stufa è antica con il piano cottura moderno alimentato a gas.

La semplicità di un giovane contadino che caricava sull’Apecar il letame prima di inforcare la stradina del parco che conduce anche a villa Necchi, è dimenticata. In occasione del primo raduno di fan de “Il ragazzo di campagna", quando un lungo corteo di auto quasi in pellegrinaggio ha raggiunto la casa da cui Artemio era partito, non c’era neppure un Apecar tra tutti i mezzi. Ma più tardi è arrivato Renato Pozzetto. "Sono molto legato a quei luoghi della provincia di Pavia - ha raccontato - nei quali appena mi invitano vado sempre con piacere. Non sono più tornato nella casa, invece, anche perché gran parte degli interni del film sono stati girati in teatro, dove è stata ricostruita".

Renato Pozzetto al passaggio del treno per la rievocazione del film

Borgo Tre case è il paese di Artemio che in realtà non esiste. La casa in stile rustico, scelta da Castellani e Pipolo per raccontare la semplice vita di campagna, si trova in località Crespi, nel territorio comunale di Gambolò, al confine con Carbonara al Ticino. Casa Badò è l’abitazione, che su Google maps viene indicata proprio come "Casa di Artemio da “Il ragazzo di campagna“". Una scoperta che si deve a un residente a Gambolò perché quell’abitazione non ha avuto sempre fortuna. Quando sono arrivate le macchine da presa, nel 1984 era dimora di guardiacaccia, con una stufa in cotto che veniva utilizzata dagli autisti di villa Necchi, ma poi è rimasta disabitata per 26 anni finché nel 2011 un privato non l’ha acquistata all’asta, diroccata e occupata da un abusivo, e l’ha fatta rivivere. È diventata una tenuta molto elegante venduta arredata con uno spazio esterno curato dove le galline non razzolano più, ma c’è un glicine a regalare ombra a chi volesse pranzare in giardino. Poco distante pure una depandance e box. Il prezzo richiesto è di 380mila euro, e la promessa è "e vissero contadini e felici".