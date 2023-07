Il ragazzo di campagna I seguaci di Artemio ad aspettare il treno vestiti da contadini

di Manuela Marziani

"Oggi è venerdì, vieni a vedere lo spettacolo?" Gli amici di Artemio, il protagonista de “Il ragazzo di campagna“, popolare film di Castellano e Pipolo girato nelle campagne tra la Lomellina e il Pavese, proponevano questo a fine giornata a uno stanco Renato Pozzetto di ritorno dal lavoro. Oggi, venerdì, in occasione dell’83° compleanno dell’attore si riproporrà la stessa scena diventata ormai un cult per tantissimi fan.

Non da Bosco Tre Case come avviene nella pellicola, ma da Torre Beretti gli appassionati si sposteranno fino alla ferrovia per assistere al passaggio del treno. Il punto di ritrovo sarà il bar Glas di via Roma alle 18,30. Da lì, con le sedie in mano, tutti gli appassionati si sposteranno fino ai campi che costeggiano la ferrovia per assistere al passaggio del convoglio che viaggia sulla linea Alessandria-Pavia. Chissà se qualcuno griderà "Eccolo, arriva" o commenterà i vagoni che comporranno il treno che, come dice Pozzetto, "è sempre bello". Già nel 2020, in occasione dei primi 80 anni dell’attore, molti fan di Artemio avevano spontaneamente preso una sedia e riproposto la celebre scena del film uscito nel 1984.

Adesso hanno deciso di riprovarci in modo più organizzato, un po’ come se stessero nuovamente girando la scena cinematografica. Con l’aiuto di molti, però. Per vestire i contadini di oggi, infatti, servono abiti che molti non possiedono in casa. Chi li ha, potrebbe metterli a disposizione, mentre i fan di Artemio dal canto loro ci metteranno quel pizzico di ingenuità che ancora si può provare di fronte a uno spettacolo come quello del passaggio del treno.