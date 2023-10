Il ragazzo di campagna: in vendita la casa di Artemio

Gambolò (Pavia), 28 ottobre 2023 – “Un'occasione unica per acquistare la casa che ha fatto la storia del cinema italiano”: su un noto sito di vendite immobiliari, viene pubblicizzata così. La casa di Artemio, il protagonista del film ‘Il ragazzo di campagna’ è in vendita.

Situata all'interno dell'area protetta del parco del Ticino dove non si può costruire, l’abitazione che è stata set cinematografico per Renato Pozzetto si trova in località Crespi, a poche centinaia di metri dalle cascine circostanti, a 15 minuti dal centro di Gambolò e a un’ora dal centro di Milano. Costruita nei primi del Novecento come casa Badò, la casa del locandiere, ha ospitato le macchine da presa di Castellano e Pipolo che nel 1984 hanno girato il film poi è stata dimenticata, finché un privato non l’ha acquistata e ristrutturata nel 2013 con una ricerca certosina dei materiali il più fedeli possibile agli originali.

Immutata la cucina dove Artemio beveva il caffelatte la mattina con le pietre di fiume incastonate nella parete, mentre in camera da letto c’è ancora la finestra dalla quale lanciava la scarpa al gallo che lo svegliava. La casa viene venduta completamente arredata con diversi pezzi d’epoca al prezzo di 380mila euro e come si chiudeva il film: “E vissero tutti contadini e contenti”.